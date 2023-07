Glasbenikom danes pustimo manj časa za razvoj

V nadaljevanju preberite:

Na festival Pivo in cvetje prihaja Boney M, nemško-karibska disko senzacija iz sedemdesetih let preteklega stoletja. V Laškem bo nastopila le četrtina originalne zasedbe, in sicer Maizie Williams, ki pa poslušalcem obljublja, da v petek zvečer ne bodo prikrajšani za nobeno plesno klasiko. Dvainsedemdesetletna Britanka jamajških korenin nam je ob tej priložnosti zaupala, zakaj se je v mladosti preselila v Zahodno Nemčijo, kako se danes spomni obiska Sovjetske zveze, kjer so Boney M nastopili kot ena prvih zahodnih skupin, in v katerih kostumih je najraje nastopala.

Boney M so konec leta 1974 posneli prvi singel Baby Do You Wanna Bump, ki je takoj postal uspešnica. Sledile so Daddy Cool, priredbi Sunny in Rivers of Babylon, Ma Baker, Gotta Go Home, ki so postale obvezni del repertoarja diskotek po vsem svetu.

Ko so bili na vrhuncu slave, so v javnost pricurljale informacije o tem, da je Boney M projekt nemškega glasbenika in producenta Franka Fariana, ki je napisal in aranžiral večino pesmi, nekatere pa je celo odpel. Preden se je ogrel za disko, je prepeval nemške šlagerje, kar je bila precej slaba popotnica za kariero v glasbenem žanru, ki temelji na funku. Farian se je znašel tako, da se je pomaknil v ozadje. Najel je štiri temnopolte modele oziroma plesalce – tri ženske in enega moškega – ter jim naročil, naj izvajajo disko koreografije ob zvokih njegovih melodij in se hkrati pretvarjajo, da pojejo.