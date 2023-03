Glava dol, noge gor in glasba pod vodo

V nadaljevanju preberite:

Zametki umetnostnega plavanja segajo v konec 19. stoletja, na Otok. Pri nas se s športom, ki zahteva obvladovanje baleta, gimnastike, skokov v vodo, plavanja in apneje, resneje pečajo približno šest let. Ko je Poljakinja Agnieszka Siegienczuk prišla v našo lepo domovino, je bil ta šport v otroških rokavčkih, z izredno zagnanostjo pa sta si najizvrstnejši tekmovalki, 16-letna Karin Pesrl in 21-letna Nika Seljak, priumetničili nastop na evropskem in svetovnem članskem prvenstvu. V absolutno ženski šport počasi prihajajo tudi predstavniki manj nežnega spola.