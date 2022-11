Gledala je Brucea Leeja in poskusila še sama

V nadaljevanju preberite:

Če trditev, da je judo gradnik celega telesa, fizično in mentalno, da je judo nekaj več, pride iz ust nosilke zlate in bronaste olimpijske kolajne, se morebitni dvomljivci lahko skrijejo. Urško Žolnir je na tatami posredno spravil znameniti filmski kungfujevec. Nikdar ni pomislila, da bo osvajala svetovne vrhove, a ker se je svojemu športu začela posvečati stoodstot­no, je prehodila tudi pot v olimpijske Atene, pot, na kateri bi marsikdo obupal. Po dolgih osmih letih je svojo kariero po­zlatila in vedela, da odpira novo, malo manj stresno poglavje življenja.