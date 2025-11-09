Po štiridesetem dobi vprašanje minljivosti nove dimenzije

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je kot član vrste slovenskih gledališč uveljavil tako na institucionalni kot tudi neodvisni sceni (še zlasti kot soustanovitelj avtorskega kolektiva Beton Ltd.), je Branko Jordan od leta 2020 član Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), obenem pa poučuje na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). »Ta kombinacija mi je zelo pri srcu. Najbrž se nikoli ne bi tako sistematično ukvarjal s svojimi pristopi, če ne bi poučeval,« je povedal nekaj dni po premieri predstave Pokojnik, ki jo je po istoimenski komediji srbskega dramatika Branislava Nušića v MGL režiral hrvaški režiser Ivan Plazibat. Oseminštiridesetletni igralec je v njej upodobil gradbenega inženirja, ki ga pomotoma razglasijo za mrtvega. Ko se po treh letih vrne v domače mesto, ga pričaka vse prej kot topel sprejem.

V predstavi igrate gradbenega inženirja Pavleta Mariča, ki ga pomotoma razglasijo za mrtvega. Predvidevam, da se je s to situacijo kar težko identificirati.

Paradoksalnost položaja, v katerem se znajde moj lik, me je neizmerno zabavala. Ključno vprašanje se ne glasi, ali je živ ali ne, ampak ali lahko dokaže, da je živ. Pravzaprav gre za kafkovsko situacijo. Dokazati moraš nekaj, četudi si prepričan, da je popolnoma jasno. Drugi ti govorijo: »Ja, tako je, ampak to še nič ne pomeni.«

Obenem moram priznati, da je bil moj glavni vir navdiha žanrsko obarvan. Razveselilo me je, da sem bil po dolgih letih del predstave, ki se tako ali drugače spogleduje z žanrom komedije. Moja gledališka pot je potekala tako, da sem lahko le redko uril svoj komični talent, kolikor ga pač premorem.