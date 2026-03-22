V vsakem od nas živi strah, da bi bili izpostavljeni in obtoženi

Režiser več kot 80 gledaliških predstav in soustanovitelj Mini teatra v Ljubljani je novo predstavo pripravil v SNG Drami.

Režiserja več kot 80 gledaliških predstav, ki so gostovale na festivalih v 30 državah, so oblikovala mesta. Rodil se je v Sinju, za katerega pravi, da je teatralično mesto. Zagreb, ki ga je v slavnih novovalovskih osemdesetih formiral, je hladen in te nikoli povsem ne sprejme, v Parizu je doživel ravno nasprotno, New York pa te nauči intuitivno izbrati pravo predstavo, ko jih imaš v enem večeru na voljo 500. V Ljubljani je Ivica Buljan režiral svojo prvo predstavo in skupaj z igralcem Robijem Waltlom ustanovil gledališče Mini teater. Ljubljana je edino mesto na svetu, v imenu katerega se skriva njegov priimek. Je mesto, ki ga Ivica Buljan dojema kot svoj notranji dom. Sovražnika ljudstva, vašo najnovejšo predstavo, ste delali v SNG Drama, ki se je iz središča mesta preselilo med hangarje ...