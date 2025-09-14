Godrnjavi kavboj

V nadaljevanju preberite:

Za zvezdnike v zabavni industriji in vrhunske športnike ni nujno, da blestijo tudi na akademskem področju, prej nasprotno. A seveda obstajajo izjeme. Na primer Teksašan Tommy Lee Jones, ki je z odliko diplomiral na prestižni univerzi Harvard. Bil je tudi član najslavnejše ekipe te univerze v enem najbolj ameriških športov, ameriškem nogometu. Kljub temu ga ni zaneslo v akademske ali športne vode, ampak je pristal v zabavni industriji. Zvezdnik razbrazdanega obraza bo v ponedeljek dopolnil 79 let.