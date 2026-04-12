Goran Dragić: Otrok ne vzgajam za uspeh. Vzgajam ju za življenje

Nekdanji kapetan košarkarske reprezentance, ki je Sloveniji leta 2017 prinesla zlato odličje z evropskega prvenstva, in eden redkih Evropejcev, ki je v ligi NBA pustil velik pečat, danes živi med dvema svetovoma. Globalnim, hitrim, tekmovalnim Miamijem in umirjeno Slovenijo, kamor se Goran Dragić vedno rad vrne. Srečali smo ga na tradicionalnem finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, kjer je bil prvič med gledalci. V dolini pod Poncami se nacionalna energija zgosti v nekaj zelo oprijemljivega: v hrup množice, v napetost pred skokom, v občutek, da se tukaj odloča nekaj več kot le rezultat. Kariera Gorana Dragića je zgodba o disciplini, samozavesti in tihem vztrajanju, njegov današnji pogled na svet pa je preprostejši in zato močnejši. Večino časa živite v Miamiju, enem od ...