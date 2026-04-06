Gospod deset odstotkov in druščina

Hrvaški športni škandal nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere.

Hrvaško že več tednov pretresa škandal, povezan s smučarsko zvezo HSS. Nekdanji predsednik zveze Vedran Pavlek naj bi v zadnjem desetletju izčrpal skoraj trideset milijonov evrov z domnevno fiktivnimi posli prek tujih podjetij. Hrvaški primer nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sumi, da se je Pavlek z neznanimi osebami dogovoril, da so zvezi izdajale račune za storitve, ki jih niso nikoli opravile, ne da bi sklenili kakršnekoli pogodbe. HSS je nato te storitve plačal in tako od podjetij izvlekel denar – najmanj 29.895.815 evrov. Njegov sodelavec Nenad Eror je hrvaškim preiskovalcem razkril, da mu je pomagal zlorabljati položaj od leta 2021. Nekdanjega ...