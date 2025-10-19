Kdo je gospodar tvojega srca?

Svetovni dan srca vsako leto zaznamujemo 29. septembra, a zdi se mi, da je bil ves minuli teden v znamenju organa, za katerega so stari Egipčani verjeli, da je sedež duše in razuma. Čebela ima srce, veliko le za makovo zrno, medtem ko lahko srce sinjega kita tehta več kot 450 kilogramov.

Srce kolibrija utripne do 1200-krat na minuto, kitovo v eni minuti le od tri- do osemkrat, medtem ko se želvje med zimskim spanjem skoraj popolnoma ustavi in utripne le enkrat na deset minut. Človeško srce ni v tem nič posebnega, veliko je kot naša pest, a sposobno je izjemnih stvari. In ko rečemo, da imajo športniki veliko srce, je to dobesedno res, pri vzdržljivostnih športnikih je srčna mišica povečana.

Žensko srce bije hitreje od moškega, na minuto naredi od pet do deset utripov več. Ko smo pod stresom, utrip naraste, ko smo sproščeni, se upočasni.

Srce se dejansko lahko zlomi. Stresna kardiomiopatija ali sindrom zlomljenega srca je disfunkcija levega prekata, ki jo povzroči močan fizični ali čustveni stres. Dobra novica je, da se srce v nekaj dnevih al tednih zaceli, kot se zacelijo rane po še tako hudem ljubezenskem brodolomu.

Dobra novica je ta teden prišla tudi z ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra, kjer so enoletni deklici, ki jo je srček puščal na cedilu, v začetku letošnjega leta vstavili napravo, imenovano berlinsko srce, mehanski podporni sistem, s pomočjo katerega je lahko varno počakala na presaditev srca.

Gre za novo poglavje zdravljenja otrok s končno odpovedjo srca, ki do zdaj pri nas pogosto niso imeli realne možnosti, da bi dočakali presaditev tega organa, saj so bili odvisni od začasnih podpornih sistemov, ki niso namenjeni dolgotrajni uporabi. Le štiri dni po posegu je mala junakinja dočakala novo srce in zdaj že okreva v domači oskrbi.

»Zaradi izjemnega sodelovanja naših strokovnjakov in neomajne skrbi za najmlajše danes ta otrok okreva z novim srcem in novo priložnostjo za življenje. Gre za mejnik, ki ne pomeni le napredka v medicini, temveč tudi zmago človečnosti, znanja in upanja,« je poudaril doc. dr. Ivan Kneževič, ki je operacijo opravil skupaj s primarijem Janezom Vodiškarjem. Ta je na novinarski konferenci dejal, da je povprečna čakalna doma pri otroški transplantaciji več kot šest mesecev, pri majhnih otrocih pa več kot eno leto. Brez take naprave novega srca ne bi dočakali.

Ta teden je bil tudi svetovni dan oživljanja. Pri nenadnem srčnem zastoju imamo v verigi preživetja ključno vlogo laiki, ki zastoj prepoznamo, pokličemo nujno medicinsko pomoč in začnemo oživljati s stiski prsnega koša in avtomatsko zunanjo defibrilacijo. »Vsake roke lahko rešijo življenje,« je povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež. Dobra priložnost torej, da obnovimo znanje prve pomoči, pa tudi poskrbimo za naše srce, ki je zvest in neviden delavec, ki marsikaj odpušča, a slej ko prej tudi izstavi račun.

Ta teden je moj osemletnik na zmenek povabil sošolko, ki mu je že dolgo všeč. Upam, da ne bo zlomila njegovega levjega srca, ki ga nosi na pladnju.

V četrtek zvečer, ko je Zoran Predin v družbi bratov Vuksanović z odra Cankarjevega doma spraševal, kdo je gospodar tvojega srca, sem pomislila, kako nujno je, da v vse bolj nehumanih in podivjanih časih to ostanemo mi sami in ne kakšni sumljivi nigerijski princi, propagandna mašinerija ali bog ne daj umetna inteligenca.