Številke so eno, resničnost nekaj drugega

Spomladanski meseci zaradi ameriško-izraelskih napadov na Iran in povračilnih udarcev po vsem Bližnjem vzhodu v azijskih državah gospodarsko niso bili preveč obetavni. Azijske države so zaradi visokih cen energentov krajšale delovne tedne in omejevale porabo goriv. A Indija je v spomladanskem četrtletju od aprila do junija dosegla 7,8-odstotno gospodarsko rast glede na isto obdobje leta 2025, precej višjo, kot so jo napovedovali gospodarski analitiki in tudi njena centralna banka. »Napovedovalci poloma so doživeli polom in Indija razcvet ... Spet!« je bil ob podatku navdušen avtoritarni indijski premier, 75-letni Narendra Modi. Prejšnji konec tedna je v sodobnem kongresnem centru Barat Mandapam v New Delhiju, glavnem mestu države, ki jo vodi že več kot ducat let, v tem času pa so se ...