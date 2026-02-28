Rusija se opoteka, a še ni na kolenih

Ta teden se je začelo peto leto odkrite invazije Rusije na zahodno sosedo. Vojna dejansko traja že 12 let, od ruske zasedbe polotoka Krim konec februarja 2014. Kar so si v Kremlju predstavljali kot nekajdnevni zmagoslavni prodor do Kijeva, med katerim se bodo Ukrajinci razbežali pred njihovimi tanki ali jih celo pričakali kot osvoboditelje, se je sprevrglo v statično neskončno bojevanje na delu pontske stepe severno od Črnega morja. Rusija takšne vojne ni pričakovala, zato nanjo ni bila pripravljena niti gospodarsko. Njeno gospodarstvo se opoteka, a to ne pomeni, da bo prav kmalu klecnilo.