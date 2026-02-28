  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Rusija se opoteka, a še ni na kolenih

    Po površini največja država na svetu je pričakovala lahko zmago nad zahodno sosedo, zato gospodarsko ni bila pripravljena na to, kar se dogaja zdaj.
    Po recesiji v prvem letu odkrite agresije na Ukrajino in rasti v naslednjih dveh letih na pogon vojnega gospodarstva se Rusija očitno bliža stagnaciji. FOTO: Reuters
    Galerija
    Po recesiji v prvem letu odkrite agresije na Ukrajino in rasti v naslednjih dveh letih na pogon vojnega gospodarstva se Rusija očitno bliža stagnaciji. FOTO: Reuters
    Gorazd Utenkar
    28. 2. 2026 | 08:00
    13:07
    A+A-

    Ta teden se je začelo peto leto odkrite invazije Rusije na zahodno sosedo. Vojna dejansko traja že 12 let, od ruske zasedbe polotoka Krim konec februarja 2014. Kar so si v Kremlju predstavljali kot nekajdnevni zmagoslavni prodor do Kijeva, med katerim se bodo Ukrajinci razbežali pred njihovimi tanki ali jih celo pričakali kot osvoboditelje, se je sprevrglo v statično neskončno bojevanje na delu pontske stepe severno od Črnega morja. Rusija takšne vojne ni pričakovala, zato nanjo ni bila pripravljena niti gospodarsko. Njeno gospodarstvo se opoteka, a to ne pomeni, da bo prav kmalu klecnilo.

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Stolp Severnica

    Koliko bo stala najvišja stavba in zakaj tam ne bo stanovanj

    Z investitorjem Janom Pinteričem smo govorili tudi o varnosti objekta v potresno ogroženi Ljubljani.
    Pija Kapitanovič 27. 2. 2026 | 15:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: ZDA in Izrael napadla Iran, Teheran sprožil povračilne rakete

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z današnjim napadom Izraela na Islamsko republiko.
    28. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gospodarstvovojna v UkrajiniRusijaUkrajina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Deloindom

    Arhitekturni izziv: kako na majhni kvadraturi zasnovati funkcionalno garsonjero

    Arhitekti pomagajo: kako v garsonjeri ustvariti spalno nišo, skrito kuhinjo in več shranjevanja ter ohraniti občutek prostornosti in svetlobe.
    28. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Sanremo

    Do zmage po strmih stopnicah

    Nocoj se bo končal 76. sanremski festival italijanskih popevk, ki so ga prestavili na poznejši datum zaradi olimpijskih iger.
    Aleksander Zupanc 28. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Olimpijska prizorišča okoli Sarajeva: po Vučkovih stopinjah

    Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.
    28. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

    Srbski as se je sprl z Lujem Dortom, ki je bil izključen zaradi nešportne napake. Cleveland izgubil na tekmi, ki je bila zaradi težav prekinjena za 18 minut.
    28. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kronologija

    Iran–ZDA: kaj se je dogajalo v osmih mesecih stopnjevanja napetosti?

    ZDA so v Iranu nazadnje posredovale junija. Zadnja pogajanja v Ženevi brez pravega preboja.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Olimpijska prizorišča okoli Sarajeva: po Vučkovih stopinjah

    Kako opisati štiri olimpijske lepotice? Morda kar s človeškimi lastnostmi, saj bomo tako nekomu, ki še nikoli ni bil na Jahorini, Bjelašnici, Trebeviću ali Igmanu, najbolje predstavili ponos naše Bosne in Hercegovine.
    28. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Zmago OKC zasenčila vročekrvnost Jokića, ki se je znesel nad Dortom

    Srbski as se je sprl z Lujem Dortom, ki je bil izključen zaradi nešportne napake. Cleveland izgubil na tekmi, ki je bila zaradi težav prekinjena za 18 minut.
    28. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kronologija

    Iran–ZDA: kaj se je dogajalo v osmih mesecih stopnjevanja napetosti?

    ZDA so v Iranu nazadnje posredovale junija. Zadnja pogajanja v Ženevi brez pravega preboja.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo