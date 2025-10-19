Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?

V nadaljevanju preberite:

ponedeljek je odjeknila novica, da vodja poslancev SD Jani Prednik odstopa kot poslanec. Osemintridesetletnik je odločitev sprejel po tem, ko se je v javnosti začela širiti informacija, da ga je njegova bivša partnerica ovadila zaradi psihičnega in fizičnega nasilja. Prednik je nemudoma napovedal svoj odstop, Nedelova sogovornika pa se strinjata, da je bila njegova poteza pričakovana in edina smiselna.

Z direktorico Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana Janjo Božič Marolt in političnim analitikom Bogdanom Biščakom smo se pogovarjali o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov in povezavah njihovega zasebnega življenja z njihovo priljubljenostjo med volivci.