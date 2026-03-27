    Govorico srca razumemo vsi

    Predstava na odru SiTi Teatra Sto pa roka! je prvič združila dva svetova, svet gluhih in svet tistih, ki slišimo.
    Ustvarjalci prve inkluzivne predstave v SiTi Teatru BTC Sto pa roka! (med njimi igralca Špela Rotar in Jernej Gašperin, Anela in Lado Bizovičar,  Nejc Gazvoda in režiserka Lada Orešnik. FOTO: Marko Delbello Ocepek
    Ustvarjalci prve inkluzivne predstave v SiTi Teatru BTC Sto pa roka! (med njimi igralca Špela Rotar in Jernej Gašperin, Anela in Lado Bizovičar,  Nejc Gazvoda in režiserka Lada Orešnik. FOTO: Marko Delbello Ocepek
    Vesna Milek
    27. 3. 2026 | 14:30
    Predstava, ki se je premierno odvila na odru SiTi Teatra Sto pa roka!, je prvič združila dva svetova, svet gluhih in svet tistih, ki slišimo. Hkrati je sprožila razmislek o tem, koliko so gluhi in naglušni sploh vključeni v naš vsakdan, in nas soočila s tem, kako malo je v resnici potrebno, da se približamo drug drugemu.

    Zgodba, ki jo je napisal Nejc Gazvoda, je na videz preprosta: fant sreča dekle in vse se spremeni. Fant Jernej, ki ga igra večkrat nagrajeni igralec in član ansambla MGL Jernej Gašperin, ne ve, kaj bi počel v svojem življenju. Čas zapravlja z igranjem igric, vrhunec njegovih dosežkov je čelada Dartha Vaderja iz Vojne zvezd in konzola v roki.

    V vlogi odsotnega, preobremenjenega očeta, ki dobro obvlada finance in malo manj človeške odnose, v videoposnetkih nastopa Lado Bizovičar. Sina bi rad spravil na pravo pot, najemnino mu bo tokrat plačal le, če se izkaže, da fant zna s financami in če mu končno predstavi svoje dekle. In tako Jernej da oglas, na katerega se javi Špela Rotar, pametna, očarljiva, lepa. A ne sliši.

    Gluha amaterska igralka Špela Rotar je s svojo duhovitostjo in očarljivostjo v hipu osvojila občinstvo, z nespornim igralskim talentom je govorila tako z glasom kot z znakovnim jezikom; ko je plesala, je plesala, kot bi njeno telo slišalo glasbo.

    Jernej Gašperin je v procesu ustvarjanja stopil korak proti njej in se naučil znakovnega jezika, Špela je stopila korak proti njemu in se pod njegovim vodstvom naučila prvin dramske igre, kako oblikovati svoj glas, kako omejiti gestikulacijo, kadar za to ni potrebe.

    Tisto, kar me je ganilo tisti večer, je, kako sta nam skupaj vzbudila močne, pristne emocije, pometla z vsemi stereotipi in predsodki. V dvorani je bilo več kot pol obiskovalcev gluhih in naglušnih. A igralca na odru sta dosegla, da smo se smejali skupaj, na istih mestih, na istih mestih zadrževali dih, na istih mestih je dvorano preplavljala ganjenost, lepota.

    »Ta predstava je unikatna iz preprostega razloga: ker ne dela razlik,« je povedal vodja idejne zasnove Lado Bizovičar. »Ne zato, ker bi jih zanikala, ampak zato, ker jih ne postavlja na oder kot oviro, temveč kot izhodišče za skupno izkušnjo. Zato se je lahko prvič v Sloveniji zgodilo nekaj posebnega: gluhi in slišeči smo sedeli v isti dvorani in razumeli isto stvar – vsak na svoj način, a skupaj.«

    Po prvi inkluzivni predstavi pri nas Sto pa roka! so ustvarjalci, gluha igralka Špela Rotar, Jernej Gašperin in Lado Bizovičar  nasmejani zarezali v torto. FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Predstava je nastala v okviru akcije Prispevaj kretnjo v sodelovanju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in družbe Mastercard, ki poteka že leta, in v tem času se je število kretenj, ki so gluhim na voljo za sporazumevanje, povečalo za 34 odstotkov.

    »Ko me je agencija povabila k sodelovanju z idejo o predstavi, mi je bilo hitro jasno, da sveta gluhih ne smemo trivializirati s formami, kot je na primer stand-up komedija,« je rekel Lado Bizovičar. »Zato sem k sodelovanju povabil enega svojih najljubših in tudi najplodovitejših dramskih ter literarnih ustvarjalcev Nejca Gazvodo, kasneje pa še gluho režiserko z mednarodnimi izkušnjami Lado Orešnik. Z izjemno naklonjenostjo sta se pridružila tudi igralec Jernej Gašperin in gluha igralka Špela Rotar, ki se je izkazala za izjemno.«

    Edina gluha študentka
    pri nas

    Špela Rotar se je rodila z dvema odstotkoma sluha. Prvi razred je obiskovala v šoli za gluhe, nato se je na pobudo mame že v drugem razredu vključila v običajno osnovno šolo v Ribnici. Mama si je vztrajno prizadevala, da bi imela že v osnovni šoli tolmača, to ji je uspelo šele, ko je bila Špela v petem razredu.

    Z bratom, ki je hodil na isto šolo, sta si tolmačko delila, pove Špela. Sama pravi, da so jo sošolci večinoma lepo sprejeli, da ji bo za vedno ostalo v srcu to, da se je cel razred naučil enoročne abecede, da so lahko komunicirali z njo. Bratova zgodba je bila žal drugačna, pravi, soočal se je z žaljivkami in diskriminacijo, a se je tudi to spremenilo: »Hitro se naučiš, da si rečeš, ah, naj govorijo karkoli, saj jih ne slišim, odmahneš z roko in greš naprej.«

    Vedno je bila radovedna, nikoli se ni zapirala v svoj svet, svet tišine, nikoli se ni družila samo s sebi enakimi. Obožuje pogovore na kavicah, kot pravi, tako s slišečimi kot z gluhimi, izmojstrila se je v branju z ustnic in tudi v govoru.

    »Pogovor z ljudmi, ki ne poznajo znakovnega jezika, tako poteka čisto normalno, če jaz česa ne razumem, mi napišejo na telefon ali pa gestikulirajo, tako kot recimo Jernej na odru,« se smeje.

    Mojstrska ekipa predstave Sto pa roka!  prve tovrstne inkluzivne predstave pri nas, ki se se v okvirni zgodbi sicer duhovito poigrava z razumevanjem financ, a je v resnici navdihujoča zgodba o ljubezni, ki postane most za dva svetova. FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Seveda je bil takrat, ko se je vpisala na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, prisoten strah, kako jo bodo sprejeli novi sošolci, kako bodo v razredu sprejeli tolmačko. A je s svojo osebnostjo premagala predsodke in uspešno naredila maturo. Na ustnem delu mature je želela govoriti sama, s svojim glasom. »Svoje mnenje sem hotela izraziti na svoj način.«

    Vpisala se je na Akademijo za likovno umetnost, smer grafično oblikovanje, in zdaj je edina gluha študentka pri nas. Živi kolikor je mogoče običajno študentsko življenje, pravi, in raziskuje nove svetove. Hodi na koncerte, glasbo začuti kot vibracijo, iz tal, a najbolj uživa v igranju v gledališki skupini za gluhe. Predstava Sto pa roka! je bila zanjo izpolnitev sanj.

    Za gledalce so najmočnejši trenutki predstave prav njuni dialogi, polni prvotnih nesporazumov, tudi predsodkov, in nerodnih poskusov komunikacije. Nekaj tako pristnega, čarobnega in ganljivega je bilo v njunem približevanju, ki je občinstvu v dvorani, tako gluhim, kot slišečim, vzbujalo smeh v istem trenutku.

    Resnično sem vesel, da o teh stvareh čim več govorimo.

    Jernej Gašperin

    Odprta duša in srce velikana

    Ko je Jernej Gašperin, ki je z Gazvodo in Lado Orešnik tudi sorežiser predstave, sprejel izziv, je na prve vaje prihajal z vaj za predstavo Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega Besi v režiji Janusza Kice v Mestnem gledališču, torej iz predstave s kompleksnim jezikom, estetiko in sporočilom Dostojevskega v popolnoma drugo zgodbo.

    »Ki je na prvi pogled preprosta mala zgodba med fantom in gluhim dekletom, ki po začetnih nesporazumih poskušata iskati tisto, kar ju združuje, ne razdvaja. Hočem reči, da ta zgodba pridobi globino, če sva s soigralko v tem procesu zares skupaj. Takoj sem videl, da ima Špela odprto dušo in srce velikana. Da deluje neposredno iz srca, ne iz glave,« pravi Jernej.

    Res je, da je imel na prvi vaji občutek, da ga je Špela razumela čisto vse, zgolj tako, da je brala z njegovih ustnic. Na naslednjih vajah mu je priznala, da je velikokrat pokimala tudi zato, ker gluhe osebe instinktivno pokimajo, pa tudi, da bi ji potem za nazaj, iz konteksta, uspelo razbrati, kaj ji je hotel povedati.

    Seveda se je moral tudi on na začetku privaditi njenem načinu govora. Njena igra, ki je vključevala veliko bolj eksplicitno telesno govorico, mimiko in kretnje, in njegov način igre sta se razlikovala. Proces je temeljil na medsebojnem učenju: Špela je Jerneja učila znakovnega jezika, Jernej pa Špelo dramske igre, kot je rekla režiserka Lada Orešnik.

    »Na začetku sem bila malo nerodna,« je rekla Špela, »nisem vedela kako in kaj.« Čeprav z Lado že nekaj let sodeluje v gledališki skupini za gluhe Tihe stopinje, je bil to zanjo povsem drug izziv, drugačno občinstvo, pred katerim še ni nastopala.

    Ali sliši svoj glas, vprašam Špelo. In kako ga sliši? »Slišim svoj glas, ampak samo do neke mere, ne vem točno, kakšno barvo glasu imam. Težavica z intonacijo je bila tudi prisotna pri ustvarjalnem procesu,« pravi. »A Jernej je dal resnično vse od sebe, samo da bi mi pomagal. Najbolj dragoceno pa je, da sva drug drugemu odprla vsak svoj svet. Od njega sem se naučila ogromno in zdi se mi, da tudi on od mene. Upam, da se to na odru vidi in čuti.«

    Za Jerneja Gašperina je bil ta projekt gotovo ena bolj posebnih in dragocenih izkušenj v njegovem življenju. »Pravzaprav si takega projekta ne bi znal niti želeti, če me razumete. Resnično sem vesel, da o teh stvareh čim več govorimo.«

    Ustvarjalci prve inkluzivne predstave v SiTi Teatru BTC Sto pa roka! (med njimi igralca Špela Rotar in Jernej Gašperin, Anela in Lado Bizovičar,  Nejc Gazvoda in režiserka Lada Orešnik. FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Vključenost se začne
    pri besedi

    Predstava je pomembna, ker zares izenači govorjeni in znakovni jezik. Pomembna je tudi zato, ker pokaže, da se inkluzija začne pri besedi: če za nekaj ne obstaja kretnja ali beseda, pogosto ne obstaja niti možnost, možnost za varnost, samostojnost in enakovrednost. »Slovenski jezik ima več kot 100.000 besed, znakovni jezik pa ne več kot 20.000,« je povedal Bizovičar. »Predstava je korak k zmanjševanju tega prepada, tudi s tem, da uvaja pojme, ki so za samostojnega državljana ključni – finančne pojme.«

    Zame je ta predstava uresničitev dolgoletne želje. Na takšno inkluzivno profesionalno gledališče sem čakala več kot dvajset let.

    Lada Orešič

    »Zame je bil to res izjemno pomemben in čustven korak,« je povedala režiserka predstave Lada Orešnik. »Prvič sem kot gluha režiserka vstopila v profesionalno gledališko okolje slišečih.« Lada prihaja iz Češke, konec devetdesetih je študirala na Janáčkovi akademiji glasbenih umetnosti v Brnu na Češkem, smer dramska vzgoja za gluhe.

    Že tam so sodelovali tako gluhi kot slišeči študenti ter skupaj ustvarjali predstave. Med študijem je sodelovala tudi s profesionalnimi gledališči, vključno z gledališčem, v katerem so izvajali gledališki govor v kretnji, akrobatiki, plesu, pravljicah v igrah ter pedagoško in psihološko delo z otroki.

    Kako, jo vprašam, mar je tako izpopolnila svoj glas? »Na Češkem sem nastopala, govorila sem in tudi prepevala,« se nasmehne. »Na JAMU me je poučevala profesorica Zoja Mikotova, ki mi je pomagala razviti govor.«

    Komunikacija po predstavi tudi zaradi njene topline ni bila nobena težava.

    Pred šestnajstimi leti se je zaradi ljubezni preselila v Slovenijo, pove z nasmeškom. Zdaj tukaj režira, igra, vodi kulturne in jezikovne delavnice ter poučuje znakovni jezik. Kot režiserka in večkrat tudi avtorica besedil že več let sodeluje v gledališki skupini Tihe stopinje, katere del je tudi Špela Rotar.

    V predstavo so skupaj z avtorjem besedila Nejcem Gazvodo zavestno vključili tudi sodobne tehnologije, sms in elektronska sporočila ter projekcije besedila. To je bila skupna odločitev celotne ekipe, saj so želeli med gledalci ustvariti most razumevanja, na katerem se srečata oba svetova, slišeči in gluhi, pojasnjuje Lada.

    Slišečim to omogoča boljše razumevanje znakovnega jezika, gluhim pa dostop do govorjenega dela. Tako se oba sveta srečata na skupnem mostu razumevanja.

    Lada priznava, da se položaj gluhih in naglušnih zelo spreminja v primerjavi z njihovim položajem pred, recimo, petnajstimi leti, ko so bili gluhi pogosto bolj izključeni iz družbe, imeli so manj dostopa do informacij, izobraževanja in kulture.

    Predstava Sto pa roka! je gotovo pomemben korak k večji enakovrednosti in inkluziji v profesionalnem gledališču.

    »Zame je ta predstava uresničitev dolgoletne želje. Na takšno inkluzivno profesionalno gledališče sem čakala več kot dvajset let,« je vzneseno dejala Lada Orešnik po premieri. »To ni le predstava – to je dokaz, da lahko dva svetova obstajata skupaj, enakovredno, v istem gledališkem prostoru.«

     Bizovičar je dodal, da upa, da je to šele začetek: »Verjamem, da je ta predstava pomemben košček v mozaiku razumevanja naših gluhih sodržavljanov in sosedov. Res si želim, da jo vidi čim več ljudi doma in tudi po Evropi, kjer zanimanje zanjo že raste tako med šolarji kot med odraslim občinstvom.«

    Navdušeno občinstvo v dvorani SiTi teatra BTC je ustvarjalno ekipo nagradilo z dolgim aplavzom. Skupaj smo se naučili nekaj besed znakovnega jezika: ko roko položiš na srce in z drugo roko pokažeš na osebo pred tabo, veš, da to pomeni »iz srca«.FOTO: Marko Delbello Ocepek
    Navdušeno občinstvo v dvorani SiTi teatra BTC je ustvarjalno ekipo nagradilo z dolgim aplavzom. Skupaj smo se naučili nekaj besed znakovnega jezika: ko roko položiš na srce in z drugo roko pokažeš na osebo pred tabo, veš, da to pomeni »iz srca«.FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Šibkost spreminjajo
    v igrivo moč

    Kot je po premieri lepo rekel psihiater Borut Škodlar, ki kot svetovalec sodeluje v gledaliških projektih, je »predstavi uspelo šibkost zaradi drugačnosti spremeniti v igrivo moč«. Gostje, med katerimi so bili dramska igralka Nataša Barbara Gračner, Mina in Peter Prevc, paraolimpijec Darko Đurić, šansonjerka Ana Marija Mitić, Gregor Strasbergar - Štras in številni drugi, so odšli iz dvorane z občutkom, da smo bili priča nečemu pomembnemu in zelo posebnemu.

    Po koncu smo se v preddverju SiTi teatra družili tako gluhi kot tisti, ki slišimo. Komunikacija ni bila težava, tudi zaradi topline predstave in znakovnega jezika. V tisti dobri uri predstave smo si namreč vsi, ki smo bili del te izkušnje, zapomnili vsaj nekaj znakovnih besed, kot je na primer beseda dekle: ko se z roko dotakneš ušesa, ali fant: ko iztegnjeno dlan izprožiš ob čelu.

    Ko roko položiš na srce in z drugo roko pokažeš na osebo pred tabo, veš, da to pomeni »iz srca«, hvala pa pokažeš tako, da prste položiš na ustnice in pošlješ naprej, kot zahvalo. V znakovnem jeziku veliko kretenj izhaja iz telesa, še posebej s področja srca. Govorico srca pa razumemo vsi.

