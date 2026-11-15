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    Graditeljica Indije

    Življenje Indire Gandhi je bilo prepleteno z indijsko zgodovino 20. stoletja.
    Pri 48 letih je postala prva in za zdaj edina ženska na čelu Indije. FOTO:Zuma Press Wire/Reuters Connect
    Galerija
    Pri 48 letih je postala prva in za zdaj edina ženska na čelu Indije. FOTO:Zuma Press Wire/Reuters Connect
    Lucijan Zalokar
    15. 11. 2026 | 16:00
    15. 11. 2026 | 16:23
    14:39
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Enaintridesetega oktobra 1984 se je indijska premierka Indira Gandhi odpravila čez vrt svoje rezidence v New Delhiju. Čakal jo je televizijski intervju z britanskim igralcem Petrom Ustinovom, ki je pripravljal dokumentarni film o njej. Pogovora nista nikoli posnela. Na poti sta premierko prestregla pripadnika njene osebne straže in nanjo izstrelila več nabojev. Oba sta bila sikha, njuno dejanje pa je bilo maščevanje za vojaško operacijo, ki jo je Indira Gandhi nekaj mesecev prej ukazala izvesti v njihovi najsvetejši verski ustanovi, Zlatem templju v Amritsarju. Takrat je imela 66 let, njeno življenje pa je bilo prepleteno z indijsko zgodovino 20. stoletja. Devetnajstega novembra 1917 se je rodila v družini, ki je vodila boj za neodvisnost od britanske oblasti. Njen oče Džavaharlal Nehru ...

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    Kultura

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