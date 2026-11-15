Graditeljica Indije

Enaintridesetega oktobra 1984 se je indijska premierka Indira Gandhi odpravila čez vrt svoje rezidence v New Delhiju. Čakal jo je televizijski intervju z britanskim igralcem Petrom Ustinovom, ki je pripravljal dokumentarni film o njej. Pogovora nista nikoli posnela. Na poti sta premierko prestregla pripadnika njene osebne straže in nanjo izstrelila več nabojev. Oba sta bila sikha, njuno dejanje pa je bilo maščevanje za vojaško operacijo, ki jo je Indira Gandhi nekaj mesecev prej ukazala izvesti v njihovi najsvetejši verski ustanovi, Zlatem templju v Amritsarju. Takrat je imela 66 let, njeno življenje pa je bilo prepleteno z indijsko zgodovino 20. stoletja. Devetnajstega novembra 1917 se je rodila v družini, ki je vodila boj za neodvisnost od britanske oblasti. Njen oče Džavaharlal Nehru ...