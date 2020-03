FOTO:Fotografija oklofuta, nato poljubi

Petina stoletja nazaj: je fotografija padla na vas ali se počasi zalezla v vas?Letos zaznamujem 20 let delovanja, čeprav sem fotografirati začel že prej. Novi milenij je bil prelomnica, ko sem začel čisto resno fotografirati za takrat največje modne revije in časopise.So sledila leta samouštva ali šolanja?Sem popoln samouk, kar pomeni lastno pobudo v izobraževanju, prisluhnem tudi kompleksnim pedagoškim tematikam in se pogosto poglabljam v fotografska področja, ki denimo zahtevajo znanje fizike. Ni vse v presetih in masakriranju fotografij v fotošopu.Vas je takoj, kmalu zagnalo v fotografiranje golih ženskih teles, morda ...