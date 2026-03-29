Gregor Baković: Če govoriš o vrednotah, lahko izpadeš neumen

Pravi, da je znan po jezikavi kritičnosti, v kateri zlepa ne popusti. In vendar je Gregor Baković, prvak ljubljanske Drame in odličen filmski igralec, trenutno kar zadovoljen. Poleg premiere Eureke v režiji Petra Petkovška v Mali drami nestrpno pričakuje, kako bo občinstvo sprejelo njegova nova filma, ki sta nastala v preizkušenih navezah. Enega je, tako kot svojega prvega, posnel z Janom Cvitkovičem, drugega z Igorjem Šterkom. Do dogajanja pri nas in doma ostaja kritičen: »Danes moraš biti precej zadržan pri omenjanju vrednot, ki so se vzpostavile z razsvetljenstvom in tudi s koncem druge svetovne vojne, ker izpadeš neumen, ker ne živiš v današnjem svetu. V njem je logika brezobzirnega, kanibalskega kapitala postala tako legitimna in pravoverna, da v tem popolnoma zastrupljenem ozračju dialog, poslušanje in empatija niso mogoči.«