Gregor Fras: Bistvo kolesa je svoboda

Pod imenom Noordung si je kolo v osnovi že pred desetimi leti zamislil in do danes tudi uresničil slovenski inovator Gregor Fras. Obiskali smo ga v delavnici v ljubljanski Rožni dolini in se na elegantno in mednarodno nagrajeno električno kolo tudi povzpeli. Fras nam je razkril skrivnost uspeha, razložil načrte za bližnjo prihodnost, izrazil zaskrbljenost, zakaj se sploh ne pogovarjamo o tem, kakšen zrak dihamo, ter razložil njihovo misijo transparentnosti onesnaženosti.