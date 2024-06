Gregor Trebušak: Najraje imam, če gre kaj narobe

V članku preberite:

»Rad bi odklopil, pa ne morem. Ves čas poslušam radio in berem novice na telefonu. Moram biti na tekočem. Čudno bi bilo, če bi prišel v studio in ne bi vedel, kaj se je zgodilo,« pravi zgovorni Gregor Trebušak, ki od ponedeljka do petka ob 18. uri v svojem sproščenem slogu vodi informativno oddajo Svet na Kanalu A. In tudi če se pripeti kak spodrsljaj, nič hudega, po 15 letih pred kamerami je zanj to predvsem zanimiv izziv.