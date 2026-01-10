Trumpove bele sanje

Že pred prevzemom oblasti pred slabim letom in še bolj po njem je ameriški predsednik Donald Trump napovedoval marsikaj. Poleg obračunov z režimi, s kakršnim je v Venezueli do pred kratkim vladal Nicolás Maduro, je odkrito govoril tudi o tem, katera ozemlja bo priključil Združenim državam Amerike. Omenjal je Kanado, Panamski prekop in Grenlandijo. Medtem ko Trump o prvih dveh ne govori več, pa ima polna usta Grenlandije; namerava jo kupiti od Danske, katere avtonomno ozemlje je največji otok na svetu, nikoli pa ni izključil niti vojaške zasedbe.

Zakaj ameriški predsednik tako hrepeni po orjaškem arktičnem otoku?