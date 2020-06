FOTO:Groza me je tega, da se pri nas nihče ne sme nikomur zameriti

Iztok Čop je bil dve desetletji ena od gonilnih sil slovenskega veslanja in olimpizma, saj je v bogati karieri kot skifist ter v navezah z Denisom Žvegljem in Luko Špikom osvojil 12 kolajn na svetovnih prvenstvih in štiri na olimpijskih igrah. Ko je leta 2012 odložil veslo, je bilo konec zlate dobe slovenskega veslanja …Še zdaleč pa ni bilo konec Čopovega športnega delovanja. Odtlej je bil podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, predsed­nik Veslaškega kluba Bled, selektor slovenske reprezentance … Je pa tudi družinski človek in ponosen oče nadobudnih veslačic, 17-letne Ruby in 15-letne Amber. Z njim smo se ...