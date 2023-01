Gucci, Pucci, Papucci

V nadaljevanju preberite:

Papucci za po kući, takšno igrivo italijansko-slovensko-srbsko skovanko je za opis svojih unikatnih copatov izbrala Brina Vidic. Modna oblikovalka si je kot najstnica najprej želela postati pevka, po sodelovanju v oddaji Misija Evrovizija in študiju unikatnega oblikovanja stekla pa se je preusmerila v izdelavo oblačil in modnih dodatkov. Podjetno jih ustvarja pod blagovno znamko Brencha, kakor so začeli nekateri klicati tudi njo, in hkrati ozaveščeno navija za oblačila iz druge roke.