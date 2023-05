Guinness se je naposlušal frajtonarice

V nadaljevanju preberite:

Večmesečne trde fizične, še bolj pa psihične priprave, do potankosti načrtovan podvig, bele rokavičke, hranjenje po žlički, podporna ekipa, navijači, vse to je bilo treba, da je 22-letni Pohorec Anže Krevh iz Josipdola postal svetovni rekorder v neprekinjenem igranju harmonike. V obdravskem hotelu Radlje je njegova frajtonarica potihnila po 53 urah ter prav toliko minutah in sekundah.