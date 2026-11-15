Hana Stupica: Vztrajala sem, da bom Harryja Potterja narisala na roko

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    14:17
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    Ko je leta 1999 v slovenščini izšla prva knjiga Harry Potter in kamen modrosti, je bila ilustratorka Hana Stupica stara prav toliko kot naslovni junak knjig, ki so obnorele svet. Zdaj njene ilustracije krasijo zbirko sedmih knjig, ki so ravnokar izšle pri Mladinski knjigi. »Želela sem prikazati ta bogati in izjemni svet. Verjamem, da bodo ilustracije v otrocih vzbudile nekaj magičnega in jih pritegnile k branju, v odraslih pa morda sprožile spomine na prvo srečanje s Harryjem Potterjem,« pravi ustvarjalka, ki se je z umetnostjo srečala že kot otrok, saj sta bili tudi njeni babica in mama priznani ilustratorki.

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    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

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