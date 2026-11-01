Alpinist, ki je zbiral vrhove in ključe

Hans Schell je človek, ki ga je v življenju vleklo na dve zelo različni strani. Navzgor, proti osemtisočakom, in v svet starih ključavnic, skrinjic in sefov. Še zdaj, ko je minilo že mnogo let od njegovih velikih alpinističnih podvigov, ga je skoraj vsak dan mogoče videti, kako sede za mizo v predsobi muzeja v Gradcu, ki nosi njegovo ime. Tako ostaja blizu zbirki, ki je iz sprva ljubiteljske strasti prerasla v enega najbolj nenavadnih zasebnih muzejev. Razstavljene so tudi fotografije gorniških podvigov lastnika muzeja. FOTO: Mitja Felc Schell, rojen leta 1938 v Gradcu, je bil vrhunski alpinist. V 60. in 70. letih je plezal po gorah Pakistana in Himalaje, pozneje pa osvojil štiri osemtisočake: Gašerbrum I, Nanga Parbat, Gašerbrum II in Šiša Pangmo. Njegova alpinistična zgodba je danes ...