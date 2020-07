FOTO:Hedonizem, rokenrol in nacionalizem na hrvaški obali

Od Burtona do Bilzeriana

Z družino že vrsto let dopustujemo na enem najjužnejših jadranskih otokov. Vselej v isti vasici, vedno pri isti družini, ki oddaja manjše število apartmajev. V tem času smo s tamkajšnjim osebjem spletli malone prijateljske vezi; še posebno priljuden zna biti »gazda«, ki pogosto prisede k večerji in pokramlja o tem in onem. Tako je nekoč razlagal, koliko zvezdnikov svetovnega formata je prečkalo njihov dobrih sto metrov dolgi kraj.»Gostje niso mogli verjeti. Trikrat sem jim povedal, da so pravkar videli, pa so še vedno mislili, da jih vlečem za nos. Enkrat drugič je tod mimo prikolesaril, srečali smo tudi…«Medtem ko sem mu z zanimanjem kimal in potihem upal, da jutri na plaži srečam, za šankom pa, je gazda hitel pojasnjevati, zakaj so njihovi kraji idealna lokacija za zvezdniški oddih. »Povsod drugod bi jih raztrgali. Mi, Dalmatinci, pa na te zadeve ne damo kaj dosti. Pustimo jih pri miru. Večini to ustreza, vendar se najdejo izjeme. Ko je Tom Cruise stopil s trajekta, ga nihče ni ogovoril. Razočaran je začel pristopati k ljudem in jih pozdravljati: »Hello, I'm Tom Cruise. Hello, I'm Tom Cruise.'«Težko je preveriti, koliko resnice je v tej zgodbi, toda neizpodbitno ostaja, da je v svetu slavnih hrvaška obala izjemno priljubljena počitniška destinacija. Letošnja turistična sezona se resda komaj preveša v drugo polovico, kljub temu pa lahko že zdaj sklepamo, da je pandemija koronavirusa zdesetkala tudi zvezdniške obiske naše južne sosede. Lani so se novice o filmskih igralcih, glasbenikih in nogometaših, ki so tam preživljali dopust preživljali, vrstile druga za drugo:in njegova zaročenkain– slednji je sicer pripotoval poslovno, saj je na razvpiti plaži Zrće na Pagu nastopil kot didžej. V preteklosti so lepote vzhodnega dela Jadranskega morja spoznavali tudiseznam bi lahko podaljševali daleč v preteklost, ko jena Brionih gostilinLetos je občutno drugače. Slavne osebnosti lahko preštejemo na prste ene roke – so pa te zato deležne toliko večje pozornosti. Hrvaški spletni novičarski portal Index dan za dnem objavlja, kaj na obali zganja, ameriški profesionalni igralec pokra, multimilijonar in samooklicani kralj instagrama. Najsi nam bo všeč ali ne, je Bilzerian lik, vreden pozornosti – že z vidika razumevanja občinstev družbenih omrežij.V življenju ni dosegel ničesar posebnega (razen tega, da je rojen nesramno bogatemu očetu), vendar je s svojimi hedonističnimi in seksističnimi objavami na instagramu – večinoma pozira z orožjem v rokah ali v družbi pomanjkljivo oblečenih deklet – postal magnet za sledilce. Do danes se jih je nabralo 32 milijonov. »Gledal sem očeta, ki je imel na voljo brezmejno količino denarja, vendar si ni nikoli privoščil ničesar posebnega. Rekel sem si: Jaz bom popolno nasprotje tega,« je dejal v pogovoru za revijo GQ. Pri 25 letih je doživel dve srčni kapi. »Verjetno sta bili posledici slabega počutja, kokaina, viagre, pomanjkanja spanja in seksa s striptizetami.« Štirinajst let pozneje je z zasebnim letalom priletel v Split in se vkrcal na 65-metrsko luksuzno jahto Silver Angel. Opazili so ga na več lokacijah po Dalmaciji od Šibenika do Pelješca. Medtem ko je bil zasidran pri Korčuli, ga je srečala slovenska pevka in podjetnica. Fotografijo s slavnim instagramovcem je delila na – instagramu.Več težav kot zvedavi turisti je Bilzerianu povzročala hrvaška zakonodaja: opazili so ga, kako zgolj sto metrov od obale glisira z vodnim skuterjem. Spletni portal Dalmacija danas je pri tem opozoril, da je glisiranje v tristometrskem pasu od obale strogo prepovedano in da za kršitev prepovedi grozijo kazni od 3000 do 15.000 kun (od 400 do 2000 evrov). A glede na to, da je njegovo premoženje ocenjeno na dvesto milijonov dolarjev, se s tem ne bo pretirano obremenjeval.Saj veste, kako je videti običajno izmenjavanje mnenj slovenskih spletnih uporabnikov.A: »Kako lepa fotografija!«B: »Res je lepa. Če ne bi bili komunisti na oblasti toliko časa, bi bili druga Švica.«C: »Še premalo tabelih so postrelili.«In tako naprej.Naši južni bratje so še hujši. Bilzerian je objavil fotografijo z Dubrovnikom v ozadju. Znani kanadski youtuberji Nelk Boys so v komentarjih zapisali »Croatia kills« (Hrvaška ubija). Čeprav so bržkone ciljali na nepopisno lepoto Dubrovnika, so s tem dregnili v nacionalistično gnezdo različnih narodov. Usuli so se komentarji, koga vse so Hrvati ubili med vojno na Balkanu, koga bi še morali, o pokolu v Škabrnji, o Bošnjakih …In tako naprej.Ena pogosteje citiranih izjav kralja instagrama je, da je ženske izkoriščal ravno toliko, kot so one izkoriščale njega. Trenutno se na hrvaški obali mudi še en ženskar, ki se je v preteklosti počutil izkoriščenega, o čemer poje v pesmi Maggie May. Le da je v javnosti bolj sofisticiran – »ne spomnim se vseh žensk, s katerimi sem spal, toda na to nisem ponosen« – in da je danes v popolnoma drugi situaciji kot Bilzerian. Škotski rockerje s sinovoma in tretjo ženomini turistično turnejo začel v Dubrovniku, nato obiskal Korčulo in Hvar, naposled pa luksuzno jahto zasidral pri Trogirju, mestecu, ki je bilo v preteklosti še posebno pri srcuStewarta je nad Hrvaško menda navdušila, dekle njegovega sina Liama, o kateri domači tabloidi v zadnjih tednih pišejo z nemalo ponosa. Je namreč hrvaških korenin, česar ne skriva na družbenih omrežjih: med predlanskim svetovnim prvenstvom v nogometu je ves čas pozirala z zastavo v rokah in oblečena v rdeče-beli kockasti dres, na njenem instagram profilu pa piše le »Bog i Hrvati«.Stewart velja za enega komercialno najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Po svetu so prodali več kot sto milijonov kopij njegovih albumov, njegov brezplačni koncert na plaži Copacabana si je leta 1994 ogledalo 3,5 milijona ljudi, kar je absolutni rekord, ocene njegovega premoženja pa se gibljejo med dvesto in tristo milijoni dolarjev. Navadnemu smrtniku nepredstavljivim številkam navkljub Stewart včasih ni zmogel ubežati pregovorni škotski škrtosti, o čemer priča naslednja anekdota.sta prijateljevala še iz šestdesetih let minulega stoletja in pogosto obiskovala zabave drug drugega; drug drugemu sta redno tudi kupovala darila. Kakor se je pozneje spominjal Stewart, se nekoč ni in ni mogel spomniti, kaj bi slavnemu kolegu podaril za rojstni dan. »Kaj kupiti človeku, ki si lahko privošči vse?« Nato ga je prešinila briljantna zamisel: kupil mu bo prenosni hladilnik – nekaj praktičnega. No, istega leta mu je Elton John poklonil originalnega Rembrandta.Na fotografijah, ki so jih paparaci posneli na Hrvaškem, je videti, da je nekdanjega frontmana skupine Faces skopost, vsaj do njegovih najbližjih, že zdavnaj minila.Zadnji, vendar nikakor ne najmanj pomemben zvezdnik, ki si zasluži častno Nedelovo omembo, je. Nikakršna skrivnost ni, da vratar Bayerna iz Münchna obožuje hrvaško obalo. Nad njo ga je navdušil, njegov nekdanji soigralec pri Schalkeju, zdaj pa Bayernov trener vratarjev.Po dvojni kroni v nemški bundesligi in pokalu je vodstvo bavarskega kluba igralcem namenilo nekaj dni odmora pred avgustovskim nadaljevanjem lige prvakov. Kapetan moštva je v družbi Tapalovića takoj skočil na počitnice v Dalmacijo. Čeprav se običajno drži zase in tudi med dopustom trenira, se je enkrat med kolesarjenjem ustavil v kraju Gata blizu Omiša in razveselil domačine, ki jih je v lokalu počastil s pijačo, se z njimi fotografiral in podpisoval avtograme.Če so mediji to dejanje pospremili z velikim odobravanjem, je naslednje razdelilo mnenja. Po spletu je zakrožil posnetek, kako Neuer s Tapalovićem in drugimi gosti nekega lokala na plaži prepeva pesem hrvaškega pevcaOj, Zagoro, lijepa li si. Gre za domoljubno pesem, v kateri avtor opeva lepote hrvaških regij in ki je med hrvaškimi nogometnimi privrženci izjemno priljubljena. Ko je Hrvaška nogometna zveza pred eurom 2016 navijače vprašala, katera pesem naj predstavlja reprezentanco na bližajočem se turnirju, je zanjo glasovalo osemdeset odstotkov od 27.000 ljudi.Sporna je predvsem zaradi omenjanja Herceg-Bosne, nekdanje samooklicane paradržave na območju Hercegovine v zadnji vojni. Neuer pravi, da ni vedel, kaj poje, saj ne razume hrvaško. Kar ni povsem res: znano je, da ga je Tapalović v preteklosti naučil nekaj besed, vseeno pa je treba priznati, da bi nemški nogometaš težko vedel, zakaj je ta skladba sporna. Kakorkoli že, del Hrvaške je bil navdušen, kako se slavni nogometaš trudi, da bi pel v njihovem jeziku, medtem ko je mednarodni tisk menil drugače. Nemški tabloid Bild je bil, denimo, do dogodka kritičen in se spraševal, ali je slavni vratar vedel, da poje pesem »desnega ekstremista, ki slavi etnično čiščenje«.Nič kaj prijetna tema za konec besedila, ki bi moralo biti prijetno poletno branje. A takšni so pač časi. Na Hrvaškem se je število okužb s koronavirusom v zadnjih tednih strmo povzpelo in nič ne kaže, da se bo turistična sezona v avgustu razbohotila. Prej obratno. Glede na to, da lahko poleg virusa pri spodnjih sosedih staknete še kakšnega Nemca, ki prepeva Thompsonove stihe, je morda res smotrneje ostati doma in počakati na boljše čase.