Hinavsko je imeti polna usta Boga in ne videti človeka zraven sebe

Dr. Katja Brkič Golob je ena tistih, ki so se ujeli v past pregovora o zarečenem kruhu. V nasprotju s svojo trditvijo, da nikoli ne bo šla po očetovih stopinjah, je postala duhovnica v evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v rodnem Novem mestu, za povrhu je tudi klinična psihologinja, predavateljica in mama. »Od nekdaj me je zanimal človek,« pravi ena od šestih evangeličanskih duhovnic pri nas, ki se veliko ukvarja z ljudmi ena na ena in si prizadeva ustvariti prostor, kjer se ljudje počutijo sprejete. Ob najpomembnejšem krščanskem prazniku čuti predvsem veselje in upanje. »Velika noč je lepa priložnost, da delamo za mir in poskušamo razumeti drug drugega,« razmišlja.