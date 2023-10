Hitra proga med Ljubljano in Mariborom bi bila velikanska izguba

V nadaljevanju preberite:

Kot v šali pravi, se je naveličal novinarskih vprašanj o brexitu in se posvetil – vlakom. Lani poleti je začel kampanjo #CrossBorderRail, da bi opozoril na težave z evropskim železniškim omrežjem, v okviru projekta pa je prečkal vse notranje meje Evropske unije, ki jih je mogoče prečkati z vlakom.

Jon Worth je tudi politični bloger, svetovalec in gostujoči profesor na College of Europe v Brugesu, kjer predava o spletni komunikaciji in EU. Pri Social Europe so njegov Euroblog leta 2010 uvrstili med tri najvplivnejše levo od sredine. Leta 2013 se je preselil v Berlin, se pridružil nemškim Zelenim ter tri leta kasneje kandidiral na lokalnih volitvah.

V Železniškem muzeju v Ljubljani je bil govorec na dogodku, ki ga je v okviru kluba Alumni UK-Slovenia, ki združuje alumne, ki so študirali v Veliki Britaniji, organiziralo britansko veleposlaništvo.