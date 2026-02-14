Ne le obsodba človeka, ampak tudi svobode govora

Enega najbolj znanih hongkonških medijskih poslovnežev in glasnega kritika rdeče oblasti v Pekingu so obsodili na 20 let za rešetkami.

Ko je 1. julija 1997 Združeno kraljestvo po 156 letih vrnilo Hongkong Kitajski, se je ta zavezala načelu »ena država, dva sistema«, da bo naslednjih 50 let nekdanja britanska kolonija ohranila poseben status v kitajskem komunističnem sistemu. Se pravi, da bo ohranila kapitalizem, demokracijo in precejšnjo notranjo avtonomijo. Do danes se je pokazalo, da so bila zagotovila Pekinga v sporazumu iz leta 1984 o prihodnji ureditvi območja le prazne marnje. Obsodba 78-letnega hongkonškega medijskega mogotca in borca za demokracijo Jimmyja Laia na 20 let zapora je le zadnji v vrsti dokazov, da je dišeče pristanišče postalo samo še eno od ogromnih kitajskih mest pod škornjem partije. Jimmy Lai oziroma originalno Lai Chee-ying je star in bolan, ima slabo srce, visok krvni tlak in diabetes. Zdravje ...