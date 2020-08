Hrepenenje

Povežeš dve osebi, ki prej nista bili povezani: in včasih se svet spremeni, včasih ne. Nemara ju to stre in se vžgeta ali pa se vžgeta in ju stre. Toda včasih, včasih nastane nekaj novega in svet se spremeni, piše Julian Barnes v drobni knjižici Lege življenja, ki je v prevodu Miriam Drev ravnokar izšla pri založbi UMCO, časopis Guardian pa jo je uvrstil med sto najboljših knjig 21. stoletja. V prvem delu opisuje zgodovino angleško-francoskega balonarstva in njegove pionirje, tudi pionirje zrakoplovne fotografije, kot je bil časnikar, karikaturist, fotograf, balonar in izumitelj Gaspard-Félix Tournachon - Nadar.Drugi del ...