Hudiči na konjih proti oblasti

Oblast v Kartumu je ustvarila in dolga leta hranila džandžavide, okrutne puščavske bojevnike, hudiče na konjih. Zanjo so opravljali najbolj umazane naloge. Zato so spopadi med redno vojsko in džandžavidi, ki že mesec dni pretresajo glavno mesto Sudana, za tujino presenečenje. Tuje države svoje državljane iz kaosa rešujejo na vse mogoče načine, po površini tretja največja afriška država pa se pogreza v kaos. Za razumevanje aktualnega dogajanja v Sudanu, v katerem nekateri vidijo samo spopad med dvema oblastiželjnima generaloma, nekateri pa uvod v novo veliko vojno v tej državi, je treba pogledati vsaj dve desetletji v preteklost.