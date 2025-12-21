Prostovoljno se spreminjamo v sužnje

Ddr. Rudi Rizman, politolog in sociolog, ki so ga Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre in Noam Chomsky povabili v Russellovo razsodišče, je brez olepševanja spregovoril o svetu, v katerem skoraj šest milijard ljudi živi v avtoritarnih režimih, demokracija erodira, umetna inteligenca ljudi potiska v osamo, intelektualci pa prepogosto lovijo točke in objave, namesto da bi javno povzdignili glas. Rizman je razgrnil je brutalno diagnozo našega časa – od Gaze, Ukrajine, ZDA in Kitajske, in povedal, zakaj vztraja pri Gramscijevem načelu: pesimizem intelekta, optimizem volje.

Sodite med intelektualno elito, a iz vas veje skromnost, ki v svetu družbenih omrežij postaja redka lastnost. Še posebej pogosto jo najdemo pri ljudeh, ki bi si jo najmanj smeli privoščiti, ker bi njihova vloga morala biti bolj vidna.

Danes ima skoraj vsak občutek, da je lastnik resnice. Tudi tisti, ki se sklicujejo na znanje in argumente, se znajdejo v nekem »miselnem valovanju atomov«, preko katerih skušajo posredovati spoznanja, a se tak glas slabo sliši. Ujeti smo v kafkovski svet, v katerem niti ne vemo ali pa nočemo vedeti, kdo je zanj odgovoren in predvsem zakaj je kriv.