Hvala za čas, facebook

Zakaj jo Trump vedno tako dobro odnese? je naslov glavnega članka v najnovejši ameriški reviji The Atlantic. Nisem ga niti prebrala, ker bom skušala sama odgovoriti na to vprašanje, saj je Trump zgolj metafora za opis sveta, v katerem živimo. Afera Watergate je v 70. letih prejšnjega stoletja odnesla Nixona, ker so takrat še obstajali raziskovalni novinarji, želja po resnici, morala in vrednote, želja po spremembah, vsaj ideja o tem, da bi morali biti politiki moralna avtoriteta. Prepričana sem, da bo, tudi če bodo dosjeji o Epsteinu odkrili o aktualnem ameriškem predsedniku nezaslišane stvari, ta vse označil za lažne novice in zaroto demokratov ter se obdržal na položaju oziroma jo bo dobro odnesel.

Kako je mogoče, da osnovne vrednote, o katerih starši učijo že majhne otroke, da ne lažemo, da ne žalimo, da pomagamo šibkejšim, da nismo pohlepni, da služimo denar s svojim delom, pa tudi o bontonu ter tem, kaj je prav in kaj narobe, v sodobni družbi niso več pomembne. Tudi vrednote države, o katerih poje marseljeza, kot so svoboda, enakost, bratstvo, so danes za mnoge politike predmet posmeha. Morala politikov ni več pomembna, kako naj bi tudi bila, saj stojijo za milijarderji bolj kot za svojim ljudstvom. Svet gre k vragu, a najpomembnejša skrb vseh, ki so na položajih, je le to, kako si, preden vse odnese hudič, prilastiti še več denarja. To se dogaja v mikro- in makrosvetu.

Primerjave z bivšimi časi so skorajda groteskne. Leta 1800 sta se na ameriških predsedniških volitvah pomerila stara prijatelja John Adams in Thomas Jefferson, prvi je bil predsednik ameriške akademije znanosti in umetnosti, drugi pa predsednik ameriškega filozofskega združenja. Bila sta vodilni figuri ameriškega razsvetljenstva in kljub svojim napakam, saj je šlo za dve zapleteni osebnosti, sta verjela, da mora država temeljiti na posvetnem razumu in načelu enakih možnosti, da v njej ne sme vladati politična ali klerikalna aristokracija, da je treba vztrajati pri političnih doktrinah, verjeti, da je znanje moč, in da je treba zavračati tradicije in avtoritete kot nezmotljive vire resnice.

Živimo tudi v svetu, v katerem ni več nikakršnih kriterijev. V katerem lahko vsak vse zapiše. Kako sem mirna, kot potoček, ker že nekaj časa ne spremljam več objav na facebooku. Vedno bolj se mi je zdelo, da mi algoritmi prikazujejo samo objave ljudi, ki hvalijo sami sebe, ki objavljajo svoje frustracije, ki so vedno največja žrtev, ki imajo mnenje o vsem in ga zelo cenijo, ki uživajo, kadar lahko zanetijo pogrom nad posamezniki, ki obračunavajo z drugimi, ki sami sebe prikazujejo, kot da so dobri kot mati Tereza, ki so obsedeni sami s sabo, ki v bistvu nimajo nič povedati. Takšne objave na družbenih omrežjih so odsev tega časa, so odmev trumpovskega principa, so primeri skrajnega narcisizma. Včasih sem lahko na facebooku prebrala tudi zabavne stvari, polne humorja, pa tudi veliko o umetnosti, o politiki, o ekologiji ... Zdelo se mi je, da vem, kaj ljudi zanima, kaj jih vznemirja, česa bi radi še več – kot da bi šlo za brezplačno raziskavo, ki bi, recimo, kakšnemu uredniku časopisa lahko prišla zelo prav.

Kako dobro je, da sem pozabila na družbena omrežja in dobila nazaj dragoceni čas za branje dobrih starih knjig. Za zanimive junake z vznemirljivim življenjem in za napete zgodbe.