Ideja, da smo ljudje produktivni osem ur na dan, je mit

Trg dela se nenehno spreminja. O tem, katere spremembe so trenutno ključne in kako se soočiti z njimi, smo se pogovarjali s sociologinjo dr. Jano Javornik. Raziskovalka delovnih razmerij in javnih politik na Univerzi v Leedsu se je med drugim razgovorila o prednostih in pasteh uporabe novih tehnologij ter o tem, zakaj vprašanje kakovosti dela ne sme biti predmet pop psihologije in hobi programa, ampak je resno politično vprašanje, s katerim bi se moralo ukvarjati tudi ministrstvo za finance.