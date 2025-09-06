Idris Elba: Nimam dovolj časa, da bi ga zapravljal s pretvarjanjem

V nadaljevanju preberite:

Odraščal je v revnem delavskem predmestju in vsak dan opazoval očeta, kako pušča dušo v Fordovi tovarni. Vedno je sanjal o več, garal in zdaj kot uspešen igralec, didžej, poslovnež, mož in oče živi zgodbo o uspehu. Je tudi eden najbolj postavnih moških, ki jih občudujemo na malih in velikih zaslonih, zato ne preseneča, da Idrisa Elbo vztrajno omenjajo kot kandidata za prvega temnopoltega agenta njegovega veličanstva, a igralec, v katerem še vedno tiči fant iz delavske četrti, pravi, da nikoli ne bo ne pretresen ne premešan.