Vzor in podoba revolucionarja

Najbolj znana podoba kubanske revolucije ni Kubanec, ampak Argentinec.

Vsaka revolucija ima svoje podobe, tudi kubanska. A njena najbolj znana podoba ni Kubanec, zaradi sposobnosti, karizme in najbolj znane fotografije v zgodovini je to Argentinec Ernesto Guevara. Che, kot je bil njegov vzdevek, je danes tudi podoba skoraj vseh revolucij, protestov in vstaj z levičarskim predznakom po svetu. Leta 2011 so pod Chejevo podobo kampirali protestniki proti kapitalizmu pred ljubljansko borzo. FOTO: Blaž Samec/Delo Kot Ernesto Guevara de la Serna se je rodil 14. junija 1928 v tretjem največjem argentinskem mestu Rosario. Takrat je tam živelo manj kot pol milijona ljudi, danes jih na širšem območju tega velemesta, približno 300 kilometrov severno od argentinske prestolnice Buenos Aires, živi milijon in pol. Mesto ni na obali Atlantskega oceana, zaradi lege ob veliki ...