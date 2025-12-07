Velika igralka in spretna nepremičninarka

Ljubiteljem resnih filmov bo Diane Keaton za vedno ostala v spominu kot Kay Adams, življenjska ljubezen najmogočnejšega filmskega mafijca Michaela Corleoneja. Oboževalci filmov Woodyja Allena si jo bodo najbolj zapomnili kot Annie Hall iz istoimenskega filma legendarnega newyorškega nevrotika. Nekoliko mlajšim privržencem romantičnih komedij je sedla v srce kot družinska mati in žena Steva Martina v treh filmih o družini Banks in predvsem kot razen poklicno nepotešena dramatičarka Erica Barry iz uspešnice Ljubezen je luštna stvar.