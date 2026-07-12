Kljub slavi in nadarjenosti ga akademija (še) ni opazila

Karkoli si kdorkoli misli o nagradah ameriške filmske akademije oskarjih, so nedvomno najbolj znani in prestižni simboli kakovosti in slave v ameriškem in globalnem filmskem svetu. Najbrž ni nikogar, ki se resno ukvarja s filmom, da si ne bi vsaj potihem želel kakšnega zlatega kipca v svoji vitrini. A tudi v prvi ligi Hollywooda obstajajo zvezde z brezštevilnimi odličnimi vlogami v izjemnih uspešnicah, ki so brez njega. Verjetno je eno najbolj presenetljivih imen Harrison Ford. Če rečemo samo Indiana Jones, najbrž ni niti površnega spremljevalca filmov, ki ne bi vedel, za koga gre. Legenda znanstvene fantastike, avanturističnih spektaklov in akcije, če omenimo samo najbolj znane žanre, v katerih se je proslavil, je torej pri 84 letih, kolikor jih bo dopolnil v ponedeljek, brez ...