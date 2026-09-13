Življenje kot film

Namesto da bi na stara leta užival v denarju, ki ga je zaslužil, živi dobesedno iz rok v usta.
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V letih, ko uspešni igralci uživajo v pokoju in pretežno nastopajo samo še zaradi ljubezni do igre, Rourke živi iz rok v usta. FOTO: Shutterstock
Konec 80. let prejšnjega stoletja je imel vse. Bil je nadarjen, ženske so ga oboževale, za vloge je dobival milijone in bil je na poti v prvo ligo Hollywooda. Nekaj napačnih življenjskih odločitev je Mickeyja Rourka pahnilo v povsem drugo smer. Namesto bogastva nima niti lastne strehe nad glavo. Čeprav se je po padcu v 90. letih zdelo, da se je v 21. stoletju vrnil, je danes spet povsem na psu.
Ker je brez denarja, je Rourke aprila lani nastopil v britanski različici resničnostne oddaje Big Brother na televiziji ITV, v kateri sodelujejo (bolj oziroma pretežno manj) slavni. Za tritedensko bivanje v hiši naj bi kot nedvomno najslavnejši udeleženec dobil okroglega pol milijona funtov, kar je dobrih 580.000 evrov.
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