Eden največjih in najbolj problematičnih v zgodovini

Življenjska pot newyorškega boksarja, ki bo v torek dopolnil 60 let, je težko verjetna in zelo verjetno neponovljiva.

Tisti, ki zadnjih nekaj desetletij spremljajo poklicni boks, bi lahko mislili, da je nekdanji šampion Mike Tyson star vsaj kakšnih 70 let. Pa ni. Prvič si je namreč šampionski pas nadel pred štirimi desetletji, star komaj 20 let. Danes, ko v težki kategoriji boksa vladajo skoraj dve desetletji starejši borci – trenutni nesporni kralj, Ukrajinec Oleksander Usik, jih šteje dobrih 39 –, je kaj takšnega nepredstavljivo. A je bilo v resnici tudi takrat. Mike Tyson je še vedno najmlajši boksar, ki si je kadarkoli nadel šampionski pas v kraljevski kategoriji. Življenjska pot Michaela Gerarda Tysona, ki bo v torek dopolnil 60 let, je težko verjetna in neponovljiva. Iz umazanih, sumljivih predelov New Yorka, kjer je bil najstniški mali kriminalec in ulični pretepač, se je povzpel med najbolj znane ...