Veliko ime francoskega filma

Čeprav je britanska, indijska, kitajska in seveda predvsem ameriška kinematografija, s Hollywoodom na čelu, prehitela francosko, je domovina kina Francija. Tam sta v kleti restavracije Le Grand Café v Parizu brata Auguste in Louis Lumière decembra 1895 priredila prvo plačano predvajanje desetih po manj kot minuto dolgih posnetkov, kar velja za rojstvo kina. Zato Francija še vedno premore tudi svetovno znana filmska imena. Eno od njih je Vincent Cassel, ki je je 23. novembra dopolnil 59 let.