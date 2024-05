Imamo srečo, da je pravica do abortusa zapisana v ustavi

V članku preberite:

Le kakšne odgovore bi dobili, če bi koga od mimoidočih na ulici vprašali, kdaj so bili v naših krajih prvič naprodaj kondomi, kdaj se je začela spolna vzgoja mladih, kdaj so lahko Slovenke prvič posegle po kontracepcijskih tabletah in od kdaj je abortus legalen. Pravilni odgovori bi znali koga tudi presenetiti, saj kažejo, da je bila naša družba po drugi svetovni vojni na tem področju zelo progresivna. Jugoslavija je bila celo prva država na svetu, ki je v ustavo leta 1974 zapisala pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Tako je po osamosvojitvi in pod pritiskom javnosti ravnala tudi Slovenija, težko pa je razumeti, da se morajo ženske za to pravico danes, še vedno ali ponovno, boriti celo v Evropi.