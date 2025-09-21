Imeti ali biti, to je zdaj vprašanje

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko zrak postaja vse bolj onesnažen, zemlja vse manj rodovitna, okoli milijonu živalskih vrst pa v prihodnjih desetletjih grozi izumrtje, človeštvo kot zlato tele še vedno časti BDP. Ta se mora v kapitalizmu nenehno povečevati za vsaj dva do tri odstotke na leto, da podjetja ohranijo rastoči dobiček. Triodstotna rast pomeni podvojitev svetovnega gospodarstva vsakih 23 let. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi BDP pričarali iz zraka, vendar ga ne. To pomeni tudi podvojitev porabe energije in naravnih virov.