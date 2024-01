Indurain je blagoslovil Pogačarjev naskok na Giro in Tour

V nadaljevanju preberite:

Redki kolesarji so tako zaznamovali zgodovino kolesarskega športa kot Miguel Indurain. Veliki Bask, ki bo letos dopolnil 60 let, je, če odštejemo dopinško prečrtanega sedemkratnega zmagovalca Lancea Armstronga (1999–2005), edini, ki je Tour de France dobil petkrat zapored (1991–1995). Ob tem je dvakrat v istem letu, v sezonah 1992 in 1993, osvojil rožnato majico na Giru.

Za njim je to leta 1998 uspelo na žalost že rajnkemu Marcu Pantaniju, tako da ima Indurain najbolj sveže spomine na to, kako težko je v dobrih dveh mesecih zmagati na tritedenskih maratonih z največjo veljavo. Tega izziva se bo letos lotil številka ena na svetovni jakostni lestvici Tadej Pogačar in nekdanji šampion mu je v pogovoru za italijanski časnik Gazetta dello Sport dal svoj »blagoslov«.