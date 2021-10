Infantilni oče

V nadaljevanju preberite:

Ko ženska rodi otroka, se usmeri k malčku in mu namenja vso svojo pozornost. To je naravni proces, saj je dojenček popolnoma nebogljeno majhno bitje. Mama zato vstopi v zelo intenziven odnos z njim in se obnaša, kot da je del njene osebnosti. Potem ko je bil med nosečnostjo otrok del njenega telesa, se mati po porodu še naprej obnaša, kot da je del nje, vendar ne več kot del telesa, temveč kot del njenega jaza. Temu odnosu rečemo simbioza med materjo in otrokom. Za časa simbioze, torej do otrokovega tretjega ali četrtega leta, se mati obnaša, kot da sta ena celota, ena osebnost.

Dojenček ima tudi očeta, ki je najpogosteje prav tako mož. Kako se bo oče odzval na rojstvo otroka in materino skrb zanj, je odvisno od stopnje njegove čustvene zrelosti. Čustveno zrel moški sprejme simbiotični odnos med materjo in otrokom kot nekaj naravnega in se trudi zadovoljiti njune potrebe. Če je bil mož pred rojstvom otroka pri ženi na prvem mestu, kar zadeva njeno pozornost, zdaj sprejme, da je otrok na prvem, sam pa na drugem mestu.

V nasprotju s čustveno zrelim moškim, torej možem in očetom, infantilni moški ni pripravljen za vlogo očeta. Ne sprejema spremembe v odnosu, ki jo je povzročilo rojstvo otroka. Ženino usmerjenost k otroku doživlja kot izgubo njene pozornosti in ljubezni, kot zavračanje. Nemalokrat se tako na dojenčka odzove z ljubosumjem. Namesto da se obnašal kot oče, se v resnici kot starejši brat, ki mora zdaj deliti ljubezen z mlajšim bratom ali sestro.