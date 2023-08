Ingrid Bergman: Švedinja, ki je preživela škandal in si pokorila Hollywood

»Igra je bila moje življenje. Imela sem svoje može, svoje družine in vse imam rada, še vedno jih obiskujem. A globoko v sebi čutim, da pripadam svetu šovbiznisa,« je leta 1975 povsem odkrito povedala takrat 59-letna Ingrid Bergman. Švedinja, ki je očarala Hollywood, je nedolgo pred tem v filmu Umor v Orient ekspresu za vlogo Grete dobila že tretjega oskarja in se tako izenačila s Katharine Hepburn. Ta je pozneje dobila še četrtega in še vedno drži rekord, po tri pa imata zdaj tudi Meryl Streep in Frances McDormand. A čas takšnih zvezd, kot je bila Ingrid Bergman, je v Hollywoodu že davno minil.