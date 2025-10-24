Hrvat ponuja milijardo za Bugattija: Ne želim pojasnjevati petdesetim ljudem

»Nobena skrivnost ni, da se pogovarjamo. Želim sprejemati dolgoročne odločitve in vlagati, ne da bi mi bilo treba vse pojasnjevati petdesetim ljudem,« je Mate Rimac povedal za Bloomberg Adria.

Za Porschejev delež v podjetju naj bi ponudil 1,1 milijarde dolarjev oziroma malce manj kot 948 milijonov evrov, po njegovi oceni pa naj bi bila pogajanja končana do prihodnjega leta.

Bugatti, simbol vrhunskega dizajna, inženirske odličnosti in hitrosti, je leta 1909 v Molsheimu v tedanji Nemčiji (današnji Franciji) ustanovil v Italiji rojeni inženir Ettore Bugatti.

Kaj bi takšen posel pomenil za Bugatti, Porsche in hrvaško avtomobilsko industrijo – in kako je Rimac sploh prišel do točke, ko lahko prevzema legendarne znamke – preberite v nadaljevanju. V članku najdete tudi, kar nekaj sočnih podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja.