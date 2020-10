Intimno, navlaženo, ekološko

Znano je, začne 28-letna Veronika Pirc, »da klasični vlažilni robčki, ki lajšajo čiščenje intimnih delov telesa in osebno nego, zaradi vsebnosti plastike, enako kot plastične slamice ali vrečke, pa tudi vlažni toaletni papir močno obremenjujejo planet. Običajni vlažilni robčki, katerih poraba je izjemno velika, se razkrajajo kar okoli sto let.«S svojim podjetjem VereNatura, ki ima tri zaposlene in pet zunanjih sodelavcev, se je namenila z inovativno formulo za čiščenje kože in intimnih predelov spremeniti higien­ske navade in odnos do okolja.»Naše podjetje je mlado, za nami sta dve leti in pol razvoja, šele zdaj smo ...