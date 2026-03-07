Stari imperij pred vrati kaosa

Medtem ko Iran in okolica gorita v ognju nove vojne, se nekateri spominjajo slavne preteklosti, nekateri pa že delajo račune brez krčmarja za prihodnost.

Napad Izraela in Združenih držav Amerike na Iran prejšnji konec tedna glede na bojevito retoriko Benjamina Netanjahuja in Donalda Trumpa ne bi smel biti preveliko presenečenje. Niti iranski povračilni napadi na Izrael in bližnje države, kjer so nameščeni ameriški vojaki, ne bi smeli presenetiti nikogar. Vsekakor pa je bilo presenečenje, da so izraelska vojaška letala s 30 bombami že prvi dan ubila vrhovnega iranskega voditelja ajatolo Alija Hameneja z dobršnim delom družine vred. V raketnih in letalskih napadih izraelske in ameriške vojske so v Iranu do zdaj potrjeno ubili najmanj tisoč ljudi, med njimi Hameneja, njegovo hčer, vnuka, snaho in zeta ter obrambnega ministra brigadirja Aziza Nasirzadeha, poveljnika vojske generalmajorja Abdula Rahima Musavija, poveljnika elitnih vojaških enot ...