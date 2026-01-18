Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

Kaj točno se dogaja v Iranu, kjer so konec lanskega leta izbruhnili veliki protirežimski protesti, je nemogoče ugotoviti. Oblast, ki je uradno pod vodstvom predsednika Masuda Pezeškiana, dejansko pa ima moč v rokah šiitska duhovščina z vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem na čelu, je namreč 8. januarja učinkovito presekala skoraj vse komunikacijske kanale. Tako se poročila o številu smrtnih žrtev nasilnih protestov vrtoglavo razlikujejo. Do zdaj naj bi umrlo od 2000 do 20.000 ljudi, velika večina demonstrantov, nekaj pa tudi pripadnikov varnostnih sil.