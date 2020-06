Iščejo kreativnost in inovativnost

Lumberjack, zmagovalci Citybanda 2017. FOTO: arhiv organizatorja

Več kot sto skupin

Iskanje nečesa več

Deseti izbor neuveljavljenih glasbenih skupin se zaradi koronavirusa ne bo končal s tradicionalnim koncertom sredi Cel­ja, ki je vedno do zadnjega kotička zapolnil središče mesta z mladimi, nad dobro glasbo navdušenimi dušami. Natečaj City­band 2020 je odprt še do 25. junija. Zmagovalca, eden po mnenju strokovne žirije, drugi po mnenju občinstva, bo­sta na koncert, na katerem bosta nastopila kot predskupini Siddharti, počakala do junija prihodnje leto.Natečaj in koncert sredi mesta so v Citycentru zasnovali leta 2011 kot nagrado mladim ob koncu šolskega leta, je povedala mened­žerka centra: »Mladi so obiskovalci koncertov, hkrati pa smo želeli motivirati glasbene skupine, ki ustvarjajo. Veliko mladih prav v srednješolskih letih začne svojo glasbeno pot. Vse to smo združili in se odločili za projekt Cityband, ki je resnično postal odskočna deska mladim, neuveljavljenim glasbenim skupinam.« Čeprav prevladujejo rock skupine, zvrst glasbe ni predpisana. Tudi narodnozabavne zasedbe so se že predstavile in ena je celo slavila.Prijavijo se lahko glasbene skupine, ki so še neuveljavljene, oziroma vsi tisti glasbeniki, ki še nimajo javno izdane ene ali več skladb na katerem koli nosilcu zvoka. Na natečaj morajo poslati svoje posnetke, na podlagi katerih strokovna žirija izbere svojega zmagovalca. Ta je nagrajen z dvema snemalnima dnevoma v profesionalnem studiu. Skupina, ki zbere največ glasov na facebook strani, je zmagovalka po mnenju občinstva in dobi za 500 evrov darilnih bonov. Verjetno pa je prav tako velika nagrada dejstvo, da oba zmagovalca nastopita na junijskem koncertu, na velikem odru kot predskupini skupini, ki tisto leto gostuje. Letos bi to morala biti Siddharta, koncert je prestavljen za eno leto. So pa na odru sredi mesta ob koncu projekta Cityband že nastopili Tabu, Nina Pušlar, Rebeka Dremelj, Dan D in Mi2. »Vsem, ki zmagajo, veliko motivacijo za naprej da že to, da imajo možnost nastopiti kot predskupina. Ker moraš biti dovolj dober, da lahko igraš pred tako dobrimi skupinami, ko so Dan D, Mi2 ali Siddharta. In zmagovalne skupine so tako dobre, da res zapolnijo prostor pod odrom,« je dejala Lesjakova.V vseh letih, odkar pripravljajo natečaj, so strokovne komisije preposlušale posnetke več kot sto neuveljavljenih skupin. Med drugim so odskočno desko na Citybandu iskale skupine Alice Blue, Ansambel Greh, Spotless Minds, Joker Out, Raggalution in Lumberjack. Slednja je bila zmagovalka leta 2017, fantje so dobili dva snemalna dneva v profesionalnem studiu. Klaviaturist skupine Lumberjackima natečaj v dobrem spominu: »To je bilo prvo tekmovanje, na katerem smo zmagali. Prej te sreče nismo imeli in nam je zbijalo zanos za delo. Takrat nas je slišal Tonč (Tonček Kregar, Mi2, op. p.), ki je bil v žiriji. Spoznali so nas s skupino Mi2 in odprla so se nam neka vrata. Bili so prva izmed teh velikih skupin, ki so nam dali možnost, da smo se predstavili širši publiki.«Podgornik pravi, da gre za enega boljših natečajev: »Profesionalno je narejeno in je zlata izkušnja za mlade glasbenike. Žal je velikokrat tako, da pridejo do nastopa tisti, ki imajo več lajkov, torej več prijateljev, glasba je postala sekundarnega pomena. Takrat pa je strokovna žirija izbrala na podlagi posnetkov.« Dodaja, da je možnosti za še neuveljavljene skupine vseeno kar nekaj: »Zagotovo jih je manj, kot jih je bilo pred 10 ali 15 leti, ampak so še. Je pa od skupine do skupine odvisno, koliko grizejo, koliko si dejansko želijo pokazati svoje delo, koliko so pripravljeni iti igrat nekam na svoje stroške, ker denar ne pade sam od sebe, sploh v prvih letih ne. Potem je pa odvisno od publike, ki te sprejme ali ne. V nedogled pač ne moreš težiti organizatorjem in zastonj igrati.«V žiriji, ki bo do konca junija razglasila zmagovalca, bodo(Mi2),(Carpe Diem) in član Siddharte (ni še znano, kdo). Kregar je bil v žiriji že nekajkrat in priznava: »Vsakič se prijavi neki delež bendov s potencialom. Po pravici povedano ta delež ni prav visok. Se pa vsakič najde nekaj bendov, ki obetajo.«Prav to je ključno, pravi Kregar. Po­iskati obetavne: »Absolutno so pri meni v prednosti bendi, ki pojejo v slovenskem jeziku, ker se mi zdi pomembno, da se goji rock poetika v materinščini. Sicer pa iščem inovativnost, kreativ­nost, da niso vsi po istem kopitu, da niso klasična kopija že nekega uveljavljenega benda. Ne gledam toliko na perfekcijo. Seveda morajo biti pri izvedbi določeni standardi, ampak najprej iščem potencial, kar bi iz tega benda lahko bilo, bolj kot to, kar je. Torej iščem bend, ki bi se, če bi sistematično delali, če bi imeli neko podporo, čemur so ti natečaji namenjeni, lahko razvil.«Tistemu, ki največ obeta po mnenju žirije, in tistemu, ki bo dobil največ glasov poslušalcev, bodo obiskovalci lahko prisluhnili prihodnje leto. Čeprav je letos korona prekrižala načrte, Lesjakova pravi, da bodo koncerte ob koncu šolskega leta ohranili: »Tako kot to počnemo v Celju, smo edinstveni. Glede na udeležbo v teh letih, ne le prijavljenih skupin, ampak tudi obiskovalcev, vidimo, da si mesto tega želi, in bomo projekt peljali naprej.«